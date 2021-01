​Un home demana auxili al 112 en quedar atrapat a dins del clavegueram a València

Els bombers van rescatar dissabte per la tarda un home que es va quedar atrapat dins del clavegueram, sota el passeig de l’Alameda de València, segons publica el diari Las Provincias . L’individu va demanar auxili a través del 112.Però, què estava fent a sota les clavegueres? Doncs no ha quedat massa clar. Quan va ser rescatat, ’home es trobava en bon estat, anava indocumentat i va donar vagues explicacions sobre què feia dins del conducte subterrani.En un primer moment, va dir que havia patit una caiguda, tot i que els agents de la Policia Nacional espanyola ho van descartar perquè la boca de la claveguera estava ben tapada. Per tot plegat, s’ha obert una investigació.El sinistre va tenir lloc a les cinc de la tarda. Dos equips de bombers i diverses patrulles de la policia es van dirigir al lloc del suposat accident. Allà van aixecar la tapa i van rescatar l’individu, ajudant-lo a sortir.L’home va ser traslladat a les dependències policials per ser interrogat i identificat. La policia sospita que la seva presència al clavegueram està relacionada amb algun fet delictiu.

