ERC guanyaria les eleccions malgrat l'efecte Illa, segons una enquesta de «La Razón»

L'anomenat efecte Illa no tindria tanta eficàcia com va pronosticar la setmana passada l'enquesta del CIS i que deixava els socialistes frec a frec amb ERC a l'hora de guanyar les eleccions del 14-F. L'enquesta publicada aquest dilluns al diari La Razón donaria la victòria als republicans amb 33 escons (20,5% dels vots), mentre que el PSC només n'obtindria 25 (18,7%). Sí que pujaria, però no arribaria als 30-35 que apuntava l'enquesta del CIS.De fet, el PSC quedaria com a tercera força, darrere de Junts, que obtindria 32 escons amb un 19,2% dels vots. D'aquesta manera, seria possible reeditar un govern independentista a la Generalitat, sempre que tinguin el suport de la CUP que obtindria 8 diputats amb un 6,1% dels vots.Els comuns obtindrien 8 escons, mentre que Ciutadans patiria un sotrac passant de 36 diputats a 14 (un 11,1%). El PP pujaria i sumaria 4 escons més que les passades eleccions, amb un total de 8 diputats i Vox irrompria al Parlament amb 7 diputats (un 6% dels vots).

