Es reprenen les obres a la Sagrada Família amb l'objectiu de finalitzar la Torre de la Mare de Déu aquest any

La Sagrada Família reprèn les obres aquest dilluns. Els treballs se centraran aquest 2021 a finalitzar la Torre de la Mare de Déu, la segona més alta del conjunt de la Basílica, de 138 metres d'alçada. Actualment, tots els nivells de la torre estan col·locats i només falten els elements del terminal de 25 metres, la part final de la torre, que estaran coronats per una estrella de 12 puntes il·luminada. Segons han informat des de la Sagrada Família, si les mesures sanitàries ho permeten durant el primer trimestre de l'any es col·locaran els panells de pedra de la corona, la primera de les tres parts que conformen el terminal. Es tracta d'una corona de pedra, de sis meteres d'alçada i acabada amb 12 estrelles de força.En segon lloc hi haurà un fust o llanterna, situat al mig del terminal, i que està previst que s'instal·li durant el tercer trimestre de l'any. El fust tindrà una alçada de 18 metres i estarà definida per la geometria d'un hiperboloide, acabada en tres braços que sostenen l'estrella. Tota la seva superfície exterior és de trencadís de tons blancs i blaus.Per últim, s'instal·larà l'estel, de 7,5 metres i un total de dotze puntes, amb totes les cares de vidre texturat i il·luminat des de dins.

