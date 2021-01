Illa deixarà Sanitat aquest dimarts per centrar-se en la campanya del PSC

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, deixarà de el seu càrrec aquest dimarts per centrar-se en la campanya de les eleccions catalanes, que arrenca dijous. Illa participarà aquesta setmana en la reunió del consell de ministres, en el qual es farà públic qui serà el seu relleu. Tot apunta que serà la ministra Carolina Darias, ara mateix titular de Política Territorial, qui prendrà el relleu del ministeri que pilota la pandèmia. Dimecres, el nou titular de Sanitat prendrà possessió al Palau de la Zarzuela.En les seves últimes hores com a ministre, el candidat del PSC té previst acompanyar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, amb l'objectiu de transmetre un missatge d'agraïment als seus treballadors en plena campanya de vacunació contra la Covid-19. Illa, que ja fa dies que fa campanya pel PSC tot i exercir el càrrec de ministre, ha expressat en els darrers dies que té vocació de treballar per una Catalunya "sense revenges", motiu pel qual ha enfocat una campanya propositiva en la qual no perdrà "ni un sol minut en recriminar què va passar". Amb l'objectiu d'aplegar vots de la desfeta de Ciutadans, però també dels comuns, el missatge del PSC estarà centrat a projectar una "Catalunya unida" per superar la crisi derivada de la pandèmia, que precisament ha gestionat Illa.Quan es concreti la sortida del ministre del govern espanyol, totes les mirades estaran centrades en el futur de Miquel Iceta, primer secretari dels socialistes catalans. A Iceta, després d'una llarga etapa com a cap de files del PSC al Parlament, se'l situa al Ministeri de Política Territorial, com a substitut de Darias.

