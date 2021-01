Dimiteix el membre de la llista de Junts que demanava «fer neteja d'espanyols» i insultava Colau

Així que dimiteixo de tots els càrrecs i responsabilitats orgàniques i altres. Endavant i Visca Catalunya Lliure! — graccus (@graccus) January 25, 2021

Hola @LauraBorras @elsa_artadi: se us ha passat que porteu un racista, xenòfob i masclista a la llista de JxCat?



El fareu fora avui mateix? O esteu d’acord amb el que diu? El vostre company candidat em diu “puta histèrica espanyola”. Què fareu? pic.twitter.com/zSdmXSNUZ7 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) January 24, 2021

El president de Reagrupament i número 65 de la llista de JxCat per Barcelona, Josep Sort , ha anunciat que surt de la cursa electoral pel 14-F arran de la polèmica generada a les xarxes per unes piulades contra l'alcaldessa barcelonina, Ada Colau, i les persones espanyoles. "Soc conscient que he posat fàcil la guerra bruta que algú va anunciar que passaria en aquestes eleccions", ha assegurat en una piulada on ha anunciat la seva dimissió. En un comunicat, Junts ha anunciat que la direcció, per unanimitat, ha pres la decisió de suspendre'l de militància.La polèmica al voltant de Sort va esclatar aquest diumenge a nit quan la mateixa Colau ha denunciat a través de Twitter les piulades en qüestió. L'alcaldessa ha instat Laura Borràs i Elsa Artadi, a revisar una llista electoral on porten "un racista, xenòfob i masclista".Concretament, Sort va qualificar Colau de "puta histèrica espanyola". En altres missatges prometia "fer neteja d'espanyols". Fonts de JxCat han explicat a l'ACN que estan estudiant la situació.Colau no ha estat l'única que ha aixecat la veu. En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat la líder dels comuns, Jéssica Albiach, qui ha apuntat que Catalunya mereix "una nova etapa" lliure d'actituds "xenòfobes" com les d'aquest candidat. "I ens pregunten per què els volem fer fora del govern?", ha reblat.També ha piulat la diputada d'ERC al Parlament, Jenn Díaz, que ha qüestionat que Sort hagi utilitzat la paraula histèrica. "Sabeu per què ens ofèn tant quan ens dieu histèriques? Perquè va ser així com van diagnosticar milers i milers de dones amb símptomes que podrien ser depressió o angoixa", ha explicat. Pel que fa a Gabriel Rufian, diputat de la mateixa formació al Congrés, l'ha titllat de "fastigós", preguntant a Laura Borràs i Carles Puigdemont "si avalen" aquest comportament.El diputat del PDECat, Sergi Miquel, ha recuperat una piulada de Sort on instava Carles Puigdemont a "destrossar" la periodista Lídia Herèdia. "També té una forma curiosa d'animar a la seva gent", ha subratllat Miquel.Finalment, Joan Carles Gallego, número 2 dels comuns a les eleccions, ha preguntat a la formació de JxCat si pensa "fer fora" a Sort davant els seus "insults i comentaris xenòfobs. Una piulada que ha contestat el president de Reagrupament amb una fotografia del candidat dels comuns al revés, acompanyat d'un missatge on se li diu que "fa pena". "El patètic Gallego promovent una purga en una altra llista electoral. Ell sí que entén de neteges, i el seu odi cap a la independència és infinit. Us derrotarem i no pintareu res", li ha respost.

