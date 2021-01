David Trueba gravarà una sèrie documental sobre Jordi Pujol

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta

Dels Pujol se n'ha escrit molt. De forma parcial i encara sense la visió panoràmica que caldria, però molt. I visió panoràmica sobre l'expresident i la seva família és el que pretén tenir una sèrie documental sobre l'expresident que prepara el cineasta David Trueba. Segur que atraurà les plataformes.El premiat Trueba i el seu equip ja treballen intensament en la recerca de documentació i testimonis sobre la seva dilatada trajectòria política.David Trueba és periodista, escriptor, director de cinema i col·laborador de premsa. És germà del també director de cinema i escriptor Fernando Trueba.En cinema ha treballat en els guions de pel·lícules com Amo tu cama rica, Los peores años de nuestra vida, Two Much, Perdita Durango, La niña de tus ojos, Vengo o el documental Balseros. Soldados de Salamina (2003) fou la seva tercera pel·lícula com a director, després de La buena vida (1996) i Obra Maestra (2000). Posteriorment també va col·laborar a la col·lectiva ¡Hay motivo! (2004), amb el segment Cerrar los ojos. Els seus següents llargmetratges foren Bienvenido a casa (2005), Madrid, 1987 (2011) i Vivir es fácil con los ojos cerrados (2013), per la qual va guanyar els premis Goya a millor director i millor guió original.La notícia coincideix amb el positiu de coronavirus de Jordi Pujol i Marta Ferrusola que es va anunciar la setmana passada L'expresident de la Generalitat, de 90 anys, i la seva dona, de 85, estan en quarantena i es troben bé, segons ha pogut saber, per bé que formen part de la població de risc per la seva edat. Fonts de la família han confirmat que el contagi es va detectar en una prova rutinària practicada a Ferrusola i que no presentaven símptomes.

