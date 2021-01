Rebelo de Sousa guanya les eleccions de Portugal amb el 62% dels vots i baixa participació

Altres notícies que et poden interessar

L'actual president de Portugal, el centredretà Marcelo Rebelo de Sousa, ha guanyat les eleccions amb el 62% dels vots. D'aquesta manera evita una segona volta i garanteix la seva reelecció en un càrrec que ocuparà durant els pròxims cinc anys. Amb més del 90% dels vots escrutats, la segona posició ha estat per l'exeurodiputada socialista Ana Gomes que ha assolit un 12,2% dels vots. Només unes dècimes per sota, amb un 11,9% se situa el candidat d'extrema dreta, André Ventura. Els segueixen els exeurodiputats Joao Ferreira, del Partit Comunista, i Marisa Matías, del Bloc d'Esquerra, que han quedat 4,1% i 3,9% dels vots, respectivament.Pel que fa a la participació ha caigut i s'ha situat entorn del 40% amb el 99% dels vots escrutats, deixant una abstenció del 60%. Unes xifres marcades pel context de la pandèmia al país que està desbocada i que en les darreres hores ha deixat 15.333 casos i 274, segons dades del govern portuguès. L'abstenció, malgrat la preocupació dels experts, que alertaven que es podia enfilar fins i tot al 70%, a l'espera de les xifres definitives, aquesta s'ha situat per sota del 65%. En els comicis del 2016 va ser del 50%, una xifra de les més altes de la història que quedaria superada per la d'enguany.Per evitar un possible augment de l'abstenció, les autoritats s'han esforçat per transmetre als ciutadans que "votar és segur", en tractar-se d'unes eleccions fetes en el marc de la pandèmia de la Covid-19. Per això s'ha permès una ampliació del vot anticipat, s'ha incrementat el nombre de meses electorals, s'ha passat a recollir el vot al domicili de les persones infectades de Covid-19 i la gent gran que viu a residències ha pogut votar des del mateix centre.

