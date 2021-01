Madrid endureix les restriccions amb vigilància aèria de drons

Altres notícies que et poden interessar

Madrid reforça la presència policial al carrer per garantir a partir d'aquest dilluns el compliment de les noves restriccions per evitar la propagació del coronavirus. Un total de 218 agents del cos municipal, que complementaran els torns ordinaris, patrullaran intensivament els carrers de la ciutat acompanyats d'un desplegament de drons per tasques de vigilància aèria.L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, s'ha informat aquest diumenge del nou operatiu policial. Els drons s'encarregaran de controlar una cinquantena de zones bàsiques de salut (ZBS) amb major incidència. Almeida ha demanat "responsabilitat individual" i que els madrilenys compleixin les mesures imposades per les autoritats sanitàries davant d'un moment "molt complicat, amb augment exponencial dels contagis".A partir de demà, a la capital espanyola entra en vigor l'avançament del toc de queda a les 22 h, el tancament de l'hostaleria a les 21 h i la prohibició de reunions amb no convivents en espais privats. Almeida ha assenyalat que des de l'inici del nou dispositiu el passat mes d'octubre, la policia municipal ha interposat més de 57.000 multes per incompliment de les restriccions decretades en el marc de la Covid.

