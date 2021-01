Canvis al Despatx Oval: Biden es carrega el botó vermell de Trump per demanar Coca-Cola Light

L'entrada de Joe Biden a la Casa Blanca com a nou president dels Estats Units suposa un canvi d'etapa pel país després del mandat Trump i que ja s'està notant a tots els nivells, fins i tot pel que fa a la decoració del Despatx Oval.Donald Trump tenia moltes frivolitats com a president dels Estats Units. Una d'elles va ser ordenar que instal·lessin a la taula presidencial un singular botó vermell i que servia exclusivament per demanar Coca-Cola Light.Entre altres canvis que ha portat el demòcrata, destaca un bust del sindicalista hispà César Chávez -un dels líders llatins més importants i fundador del sindicat United Farm Workers-, que va popularitzar el famós lema "Sí se puede" (que més endavant Obama va adoptar amb "Yes we can").A més, des del seu escriptori, Biden estarà flanquejat per dos altres busts de Martin Luther King i Robert F. Kennedy, dues figures clau de moviments pels drets civils. Un altre bust de Rosa Parks li ha robat el lloc al del controvertit líder britànic Winston Churchill que havia incorporat Trump durant el seu mandat.Per altra banda, Biden també ha col·locat diverses fotografies de la seva família, entre les quals s'hi troba una de Beau Biden, el seu fill mort el 2015 a causa d'un tumor cerebral; i s'ha desfet de les excètriques cortines daurades per unes d'un color groc més fosc i blau.

