Almeida, a favor de vacunar el cap de l'Estat Major de la Defensa i el govern espanyol: «No podem quedar escapçats»

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, s'ha mostrat a favor del fet que el cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Àngel Villarroya, i els membres del govern central es vacunessin "com més aviat millor" perquè Espanya "no pot quedar escapçada en un moment crucial"."Estem en una situació de crisi, siguem realistes. Aquelles que dirigeixen la nació, els que tenen la responsabilitat de prendre decisions a futur, em sembla molt lògic i raonable que es vacunin", ha contestat. Una resposta obtinguda davant les preguntes dels periodistes per l'actual JEMAD que ha presentat la seva dimissió per "preservar la imatge de les Forces Armades" en fer-se públic que havia rebut la primera dosi de la vacuna juntament amb altres alts càrrecs de l'exèrcit Almeida assegura que seria una "xifra insignificant de vacunes" i que no s'estaria privant a cap persona de la seva dosi per immunitzar els directors d'"institucions determinants". Respecte a la figura de Villarroya, l'alcalde madrileny ha destacat que té tot el seu "respecte i admiració".

