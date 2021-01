El País Valencià limita les reunions en públic a dues persones

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest diumenge l'adopció de noves mesures davant l'evolució de la pandèmia, entre les quals es troba la limitació de les reunions als convivents en l'espai privat i a dues persones de dos nuclis de convivència diferents de l'espai públic, així com el confinament perimetral municipal de les ciutats de més de 50.000 habitants durant els caps de setmana i festius.Així ho ha indicat Puig, després d'una trobada celebrada aquest diumenge amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, la subsecretària, Mònica Almiñana, i la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro. Aquestes noves mesures entraran en vigor aquest dilluns, 25 de gener, des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i s'estendran fins al 15 de febrer.En primer lloc, s'estableix la limitació les reunions als convivents en l'espai privat, llevat d'excepcions, i a un màxim de dues persones de dos nuclis de convivència diferents de l'aire lliure llevat que es tracti de convivents. En tots dos casos s'exceptuen les reunions laborals o institucionals, activitats en l'àmbit educatiu i les cures a persones vulnerables (majors, menors).Així mateix, es prorroga el confinament perimetral autonòmic i es decreta el municipal de les ciutats de més de 50.000 habitants durant els caps de setmana i festius. Aquestes són València, Alacant, Elx, Castelló, Torrevella, Torrent, Oriola, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer i Vila-real.El confinament perimetral municipal s'aplicarà des de les 15.00 hores de divendres a les 6.00 hores de dilluns següent. Totes aquestes mesures quedaran reflectides en un decret de president de la Generalitat. A més, Puig s'ha referit a l'evolució de la campanya de vacunació i de la necessitat de "prioritzar en la immunització" a persones en major situació de vulnerabilitat.El president valencià ha afirmat que aquest decret "és un avís d'allò que ara no es pot fer i una crida a la corresponsabilitat" després de "la pitjor setmana que ha viscut el País Valencià des de l'inici de la pandèmia"."Més enllà del dolor que sentim i la solidaritat que traslladem a totes les persones afectades i a les seves famílies, la reacció de la Generalitat ha estat contundent", ha destacat el cap de Consell, que ha remarcat que des de dijous passat "està tancada tota l'hostaleria, està restringit l'horari de comerç des de les 18.00 hores i aquestes mesures, al costat del toc de queda a les 22.00 hores, han propiciat un semiconfinament a la via pública".Puig ha apuntat que l'objectiu ara és que es produeixin "les menors relacions socials possibles". "Avui fem un pas més enllà, un pas decisiu en les restriccions que s'estenen també en l'àmbit privat, i ho fem per reduir el màxim contacte social, tant en l'espai públic com també dins dels habitatges, perquè aquí hi ha el gran focus dels contagis", ha manifestat.En aquest sentit, ha detallat que el 69% dels brots detectats entre el 13 i el 20 de gener ha tingut un origen social i dins dels brots socials, el 98,7% "pràcticament tots", provenen de reunions amb familiars i amics. "És en les relacions familiars on més ens relaxem i de manera imprudent aparquem l'ús obligatori de la mascareta", ha agregat.Sobre les noves mesures, Puig ha afirmat que el País Valencià "no passarà de la nit al dia a convertir-se en un espai policial, ni de bon tros". "Seria impossible i no desitjable", ha assegurat.Així, ha ressaltat que "no és possible vigilar l'interior de les cases i saber qui s'ajunta en elles, però tampoc és possible vigilar tots els comportaments incívics i això no vol dir que no estiguin prohibits i que tots sabem el que cal fer". "Hi ha qüestions molt difícils de vigilar", ha reconegut."D'aquesta pandèmia no sortirem si no som responsables cadascun de nosaltres. De poc val que la immensa majoria compleixi de manera estricta i solidària i que d'altres, una minoria, vagin a la seva amb una mirada egoista", ha pronunciat.Per tot això, el president de la Generalitat ha demanat "un esforç més": "Sé que estem cansats i esgotats, però contribuirà a salvar moltes vides i també ajudarà els professionals sanitaris que s'estan deixant la pell ja vegades s'estan deixant la seva pròpia salut".Puig ha insistit que el país està en una situació "crítica" que "estressa a tot el sistema hospitalari valencià". Per això, ha advocat per donar la resposta "més contundent". "Unes cases sense reunions familiars i socials. Això és el que necessitem ara per frenar els contagis. Això és el que ara toca, perquè en aquestes setmanes ens juguem molt", ha defensat.

