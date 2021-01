«Vacunar-te és un acte altruista, et protegeix a tu i a les persones del teu voltant»

Altres notícies que et poden interessar

La Mercè Blanco és de Barcelona, però fa nou anys que viu a Santa Maria de Palautordera (Baix Montseny). Treballa al CAP de Llinars del Vallès, on fa atenció continuada i pediatria. Des de fa unes setmanes, però, és una de les professionals que administra vacunes per lluitar contra el coronavirus.En aquesta conversa amb, parla d'aquesta experiència professional i vital.-Crec que la vacunació, des dels seus inicis, ha revolucionat el món sanitari. Gràcies a la vacuna, la verola està eradicada i moltes altres malalties estan sota control. Malalties que abans deixaven seqüeles greus i mortalitat infantil, com pot ser el cas de la poliomielitis, ara pràcticament no existeixen en el nostre entorn. És una de les activitats preventives més importants que es duen a terme de manera mundial.- Amb molta il·lusió i empenta per formar part d’un fet històric. Ara tinc l’oportunitat de formar part d’aquest equip professional i molt implicat per poder, si més no, disminuir la incidència de la Covid-19 i, així, posar de la nostra part per tornar a la nostra normalitat, enlloc de la "nova" normalitat.-Cada cop que vaig a vacunar és un repte. La vacuna que estem administrant de moment és delicada. El seu procés de recomposició i administració requereix atenció, ja que és completament diferent a les vacunes que administrem habitualment.-M’explico: la gran majoria de vacunes ja venen preparades per administrar directament sense manipular. En canvi, aquesta s’ha de recomposar i extreure les dosis de cada vial. Això implica tenir molt comptabilitzades totes les dosis que hem d’administrar perquè no en falti ni en sobri cap. Exigeix ser molt rigorós i eficient.-Hi haurà un abans i un després. És una malaltia nova i cada dia els professionals en sabem una miqueta més, tant del tractament com de la vacunació. Estem administrant les primeres vacunes i estic segura que, com a la resta de vacunes i medicaments, en vindran més i cada cop seran millor.-Doncs sí, la veritat és que sí. Tant per part dels residents com de les treballadores. Les cuidadores fan fotos, els hi envien a les famílies, ens aplaudeixen i ens donen les gràcies. Realment, és molt emocionant.-Doncs els hi dic que les vacunes salven vides. Que hi ha països en vies de desenvolupament on les famílies caminen dies si cal per vacunar els seus infants, perquè saben que si no els vacunen no tenen mitjans per tractar-los i es poden morir. Les vacunes són segures, ja que el principi ètic pel que es regeixen és que no poden provocar més problemes que beneficis a les persones. La vacuna de la Covid-19, en concret, ha estat testada en milers de voluntaris. Habitualment no es troben tants voluntaris per poder testar les vacunes. A més, els processos de validació s’han accelerat, ja que han prioritzat revisar els estudis científics que s’han fet sobre les vacunes Covid abans que altres milers d’estudis farmacològics que es fan anualment per altres medicaments.-Exacte. Sobretot, anar a fonts científiques amb dades clares. Els arguments "conec a algú que", "tinc un familiar que", "hi ha hagut un cas que" o similars, no són vàlids. Fem ciència aplicant un mètode molt rigorós i és el mètode científic, la resta no és ciència. La vacunació és un acte individual però que té un efecte global en la salut de la població. Vacunar-te és un acte altruista, et protegeix a tu i a les persones del teu voltant.

