VÍDEO Una festa il·legal al Teatre Grec de Barcelona acaba amb 140 denunciats

Ahir a la tarda vam localitzar un grup nombrós de persones al teatre Grec de #Montjuïc tocant música amb amplificadors i consumint alcohol. Es van identificar i denunciar 140 persones per incomplir les mesures sanitàries contra la #Covid19 i es va fer desallotjar l'espai.#gubSMI pic.twitter.com/paiwTbirmZ — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) January 24, 2021

Altres notícies que et poden interessar

Una festa il·legal al Teatre Grec de Montjuïc acaba amb 140 persones denunciades. La Guàrdia Urbana de Barcelona va identificar aquest dissabte a la tarda a tots els participants d'una festa amb música en directe que no complia les mesures sanitàries decretades per evitar la propagació de la Covid-19. Els agents van desallotjar l'espai.A més a més, arreu del país, els Mossos també han identificat aquesta passada nit de dissabte a diumenge una vuitantena de joves que han participat en altres festes il·legals sense respectar les mesures de restricció per la pandèmia. D'aquests, 24 en una masia a Les Llosses (Ripollès); 18 en un habitatge particular de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès); 10 en una habitació d'un hotel a Molins de Rei (Baix Llobregat); i 28 en una masia de Piera (Anoia).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor