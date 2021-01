Salut avisa del risc d'arribar als 1.000 pacients a l'UCI en 10 dies

Altres notícies que et poden interessar

El departament Salut adverteix que es podria arribar als 1.000 pacients de Covid a les UCI en només deu dies. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha anunciat que aquest dilluns es posarà el marxa l'hospital satèl·lit de Bellvitge i ha destacat la necessitat d'aquests equipaments per descongestionar els grans centres sanitaris.Comella ha assegurat que el sistema està preparat per administrar tantes vacunes com arribin i admet que "es posarà en anàlisi" l'opció de vacunar en museus "la setmana que ve". Amb tot, s'ha mostrat molt crític amb el ritme de vacunació i ha acusat l'Estat de no fer prou per garantir-ne el subministrament."L'Estat ha de tenir molta habilitat per negociar, per fer complir els pactes, de collar les empreses que fabriquen (les vacunes)... i això no està passant", ha considerat Comella. "Estem rebent menys de 5.000 dosis (de vacuna) al dia i tenim 7,5 milions d'habitants, amb això no anem enlloc", ha etzibat.El director del Servei Català de la Salut ha explicat que en les pròximes setmanes es posaran en marxa els altres quatre hospitals satèl·lit. El de Can Ruti començarà a funcionar l'1 o el 2 de febrer, el de Vall d'Hebron i l'Arnau de Vilanova ho faran al llarg del febrer i el Moisès Broggi s'obrirà al març.Comella ha assegurat que la mobilització que comportarà les eleccions del 14-F representa un perill per l'expansió del virus. "Em sembla poc prudent", ha conclòs tot assegurant que "la situació" li "recorda una mica el Mobile". "Però estem parlant d'un esdeveniment molt més important, de la mobilització de tota la ciutadania amb dret de vot", ha advertit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor