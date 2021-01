Una gallega de 85 anys és enterrada per Covid i reapareix al seu poble deu dies després

Altres notícies que et poden interessar

Galicia s'ha llevat aquest matí amb una surrealista història. Al poble San Bartolomeu de Xove, Orense, una dona de 85 anys va ser enterrada fa 10 dies després de morir per Covid-19. La sorpresa ha esclatat quan Rogelia Blanco ha reaparegut al seu poble.I és que en realitat tot es tracta d'un terrible error. El cos enterrat pertany al de la seva companya de residència que ambdues havien estat traslladades a l'hospital de Pereiro de Aguiar el mateix dia i per la mateixa ambulància. Ara, Blanco ja ha tornat a la residència de San Bartolomeu de Xove on viu amb el seu marit de 79 anys, que ha recuperat la il·lusió després de pensar que havia perdut la seva parella el passat dia 13 de gener.Segons ha informat La Voz de Galicia , aquest fet s'ha produït arran d'un error d'identificació en haver estat traslladades ambdues el mateix dia des del mateix origen per Covid. La Fundació San Rosendo, encarregada d'aquest centre de gent gran gallec, informa que ha reforçat els protocols d'identificació i seguiment perquè aquesta situació no es torni a repetir. El centre ha demanat disculpes a la família i a la resta d'afectats.

