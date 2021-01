Albiach esgrimeix que vacunar-se aprofitant el càrrec és corrupció i demana a JxCAT que cessi l'alcalde de Riudoms

Altres notícies que et poden interessar

Els Comuns han carregat contra els diferents càrrecs que han aprofitat la seva posició per vacunar-se abans que d'altres col·lectius de risc. El partit considera que "en certa manera també és corrupció" i exigeix que dimiteixin com ha fet el cap de l'estat major de la Defensa (JEMAD).En aquest sentit, la cap de llista del partit, Jéssica Albiach, ha fet un repàs dels diferents casos que s'han produït i ha reclamat a l'alcalde i al regidor de Riudoms que deixin el càrrec i, si no ho fan, Albiach ha exigit a JxCat que sigui el partit qui els cessi. "Es tracta d'una pràctica intolerable i exigim que aquestes persones dimiteixin", ha reblat la líder dels Comuns.Durant la presentació dels caps de llista del partit a Girona, Albiach també ha reclamat que el Govern s'endeuti 5.000 milions d'euros per ajudar els treballadors afectats per la crisi sanitària i que no arriben a cobrar el Salari Mínim Interprofessional. Una mesura que ha anomenat "renda Covid" que permetria evitar que moltes d'aquestes persones caiguin en l'exclusió social."No podem deixar a la gent en condicions que no són decents. Hem de reaccionar", remarca. Albiach explica que la proposta l'han recollit després de parlar amb els agents socials i assegura que el Govern "té marge" d'endeutament. En concret, ha assenyalat que es pot passar el 0,8% actual al 2,2% ja que l'executiu central ho permet.

