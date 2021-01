​Catalans per la independència desplega una bandera negra gegant a Vic

FOTOS Desplegament de la bandera negra a la plaça Major de Vic Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Previous Next

L'estelada s'ha desplegat a l'entrada de la plaça. Foto: Josep M. Montaner



Una vintena de persones han participat en l'operatiu. Foto: Josep M. Montaner



Jordi Pesarrodona, l'exregidor pallasso del Bages, també ha participat a l'acte. Foto: Josep M. Montaner

Catalans per la independència, una nova entitat impulsada per exdirigents de l'ANC, amb el suport de diverses CDR de la comarca d’Osona, ha desplegat aquest migdia una bandera negra gegant a la plaça Major de Vic. En un principi s’hi havia de desplegar una estelada gegant, però per dificultats logístiques no ha pogut arribar a la capital osonenca.En el seu lloc s’ha desplegat una bandera negra, amb l’escut de Santa Eulàlia de Riuprimer, i al seu costat, a l’entrada del carrer Verdaguer, una estelada més discreta. En l’operatiu hi han participat una vintena de persones, que han mantingut sempre les mesures de seguretat contra la Covid.A l’acte hi han participat un centenar llarg de persones, moltes de les quals portaven estelades, tal com havia demanat l’organització.L’objectiu de l’acció era continuar reclamant la independència. Al terra, també s’hi han pogut llegir unes pancartes amb el següent escrit: “Enemic: estat espanyol. Barrera: partits polítics. Solució: independència”.

