​Aragonès diu que ajornar el 14-F és «la millor» opció per «evitar temptacions» de qüestionar el resultat

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha assegurat en una entrevista al diari El País que "la millor manera d'evitar qualsevol temptació" de qüestionar els resultats de les eleccions és posposar la data del 14-F i poder votar "amb seguretat i llibertat".Tot i que ha afirmat que el Govern està preparat pel 14-F i ha fet "tota la feina necessària des del punt de vista logístic i amb aval dels experts", la situació pot complicar-se. "Les mesures poden ser insuficients si les condicions sanitàries són extremadament dures, i ho són", ha dit.Segons Aragonès, mantenir la data "pot afectar el nivell de participació" i els magistrats del TJSC "defensen raons d'oportunitat política i no tant la qüestió jurídica".El vicepresident amb funcions de president ha dit que l'executiu "aplicarà tots els protocols" i que els membres de les meses estaran protegits si finalment es mantenen els comicis el 14-F, però ha insistit que "la millor garantia és aplaçar les eleccions".Segons ha dit, però, seria "temerari" voler marcar percentatges mínims de participació per als comicis, i ha remarcat que cal fomentar el vot, especialment per correu.Aragonès nega que qüestionar el posicionament del TSJC i vincular-lo a un atac de la Generalitat i afirma que és "evident l'interès socialista en mantenir les eleccions".

