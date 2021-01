Argimon: «La incògnita de la variant britànica ens obligarà a allargar les restriccions»

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat convençut que la irrupció de la soca britànica de la Covid-19 "pot canviar el panorama" dels propers mesos a Catalunya. "La incògnita de la variant britànica ens obligarà a mantenir les restriccions. Perquè encara que baixem, si s'instal·la pujaran els casos, els malalts i les morts. L'ambient està en ebullició", ha afirmat Argimon en una entrevista a La Vanguardia "Dimecres en teníem 16 casos, divendres més de 60; és clar que seqüenciem més, però s'està estenent", ha continuat el secretari de Salut Pública, que també ha carregat contra la farmacèutica Pfizer després d'anunciar la reducció d'un 17% dels vials que enviarà a Espanya: "És molt poc seriós"."Ens avisa divendres que dilluns no complirà el que estava pactat i que envia la meitat de dosis. És una logística molt complicada i la reducció ho trastoca tot", ha lamentat Argimon."Aquesta setmana només podrem posar segones dosis i les primeres de les residències amb casos actius", ha precisat el secretari de Salut Pública. "Estarem quatre setmanes amb reducció d'activitat perquè han minvat les dosis que arriben i després haurem de recuperar", ha pronosticat Argimon, que igualment ha titllat de "contratemps" que AstraZeneca digui que no podrà complir amb l'acord."No teníem previsions concretes. Ni tan sols sabem si redueix un 10% o un 15%. La incertesa en aquesta campanya de vacunació és això: dia a dia van sortint contratemps", ha apuntat.Sobre la possibilitat que les vacunes es puguin servir en farmàcies, el secretari de Salut Pública ha descartat aquesta opció. "No són un espai adequat. A França ho fan perquè no tenen una xarxa de primària i a més ho fan en una carpa, fora de l'establiment", ha recalcat el secretari de Salut Pública."Després d'aquesta primera etapa de vacunar residències, sanitaris i grans dependents, farem servir la xarxa de la grip, perquè el segon tram inclourà pràcticament la mateixa població", ha comentat Argimon. "Són 1,6 milions de persones més vulnerables per edat o per malalties cròniques.Però haurem de fer-ho molt més intensament que amb la grip. I disposarem d'espais més grans, potser els museus. La cultura ha estat part del remei", ha conclòs el secretari de Salut Pública.

