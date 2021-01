La CUP incorporarà al discurs de campanya l'enduriment instat pel seu consell polític

"Per nosaltres és un orgull que la militància decideixi perquè som desacomplexadament assemblearis", ha dit aquest diumenge al matí, en roda de premsa a la seu de la CUP, la número tres de la candidatura Eulàlia Reguant, una de les cares de la formació anticapitalista. I si la militància decideix, les seves posicions s'han de traslladar als òrgans interns i al discurs polític de la formació i de la seva candidata, Dolors Sabater, pel 14-F. El consell polític de dissabte va ser molt crític amb el discurs i les inèrcies de la campanya i va demanar que quedés clar que la CUP no flirteja amb la possibilitat d'entrar al Govern o facilitar la governabilitat, contràriament al que havia declarat Sabater. Ara això s'haurà "d'entomar i treballar" malgrat que Reguant en cap cas ho vol considerar com una "esmena a la totalitat".Reguant ha evitat que es traslladi la sensació de qüestionament a la candidata i no a la línia política i ha afirmat que els principis i la forma de treballar de la CUP es veuen "representats" als acords amb Guanyem i a les llistes encapçalades per l'exalcaldessa de Badalona i "recolzades per la militància".Reguant ha explicat que el consell polític va fer, a través dels tres documents aprovats, "esmenes i aportacions" que ara caldrà "seguir i entomar treballant" i que ningú s'ho pot prendre com "una cosa personal, perquè no ho és".Els documents que dissabte va aprovar el consell polític no es van fer públics fins que els va donar a conèixer aquest diari i van agafar per sorpresa alguns candidats. Minuts després, la direcció va enviar un missatge intern tranquil·litzador assegurant que algunes de les coses que s'hi deien ja s'estaven treballant i que eren "senzilles de revertir", segons que han explicat des de la formació aDe fet, aquest diumenge ja hi havia prevista una reunió extraordinària per posar damunt la taula "una campanya coral, un discurs més centrat en propostes i objectius", més que no pas centrada en la voluntat i capacitat de governar.Públicament no es parla d'esmena a la totalitat, però internament sí que s'accepta que pot semblar "un revés" i que és "una esmena a la base de la campanya". Es confia, en qualsevol cas, que en les reunions de secretariat i comitè de campanya previstes per aquest diumenge es pugui resoldre i la CUP mostri en campanya un discurs refractari a participar de la governabilitat a partir de les propostes "autonomistes" i "austericides" de Junts i ERC.

