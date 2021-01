​Alerta amb un mail de la DGT sobre una multa impagada! No l'obris!

El missatge enviat suplantant la DGT

Si reps un mail electrònic amb un document de la DGT (Direcció General de Trànsit) alertant que no has pagat una multa, com el que hi ha a la fotografia... no l’obris! De dret a la paperera.Així ho ha alertat la DGT, que ha recordat que mai informa de les multes per correu electrònic, sinó per correu postal. El missatge, que ha arribat a nombrosos espanyols durant els últims dies, és una estafa que pretén instal·lar un troià al teu ordinador per tal de treure’n dades susceptibles. No és ni de la DGT ni del Ministeri de l’Interior.El missatge t’alerta que “tens una multa pendent” de pagament i que es pot accedir a la notificació des de l’enllaç que figura al correu. L’enllaç, en canvi, adreça l’usuari a un web extern on es descarrega un arxiu comprimit que simula ser una multa i que conté malware.No és la primera vegada que una campanya maliciosa d’aquestes característiques suplanta la DGT. Probablement, no serà l’última.

