Un becari de 17 anys descobreix un planeta al tercer dia de pràctiques a la NASA

Arribar i moldre. Un estudiant de 17 anys ha descobert un nou planeta al tercer dia d'entrar en pràctiques a la NASA. Wolf Cukier és el responsable d'una de les últimes troballes de l'agència espacial nordamericana. Batejat com a TOI 1138b, l'astre es troba a 1.300 anys llum de distància i és prop de set vegades més gran que la Terra.El jove va passar l'estiu en el centre de vol espacial Goddard i s'encarregava d'examinar les variacions en la brillantor de les estrelles capturades pel Satèl·lit de Sondeig d'Exoplanetes en Trànsit (TESS). La sorpresa va arribar quan el becari, al tercer dia de pràctiques, va observar dues estrelles que orbitaven una al voltant de l'altra i que, de vegades, s'eclipsaven entre elles.Va ser aleshores quan Cukier, en observar amb detall la lluminositat, va descobrir que un planeta estava passant pel mig. "Al principi vaig pensar que era un eclipsi estel·lar", reconeix en un comunicat de la NASA . El nou descobriment s'ha presentat en la 235a reunió de l'American Astronomical Society a Honolulu, EUA.El satèl·lit TESS monitoreja grans franges del cel, anomenades sectors, durant 27 dies cadascun. Les observacions permeten detectar canvis en la brillantor de les estrelles provocats per planetes en òrbita que creuin pel davant. Un episodi astronòmic conegut com a trànsit.

