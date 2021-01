Aquest any a Espanya «no hi haurà vacunes per a tothom»

“El ritme de vacunació a l’estat espanyol ha agafat una velocitat normal. Hem d'estar preparats per començar la segona fase: no tindrem vacunes aquest 2021 per tothom” Rafael Vilasanjuan (@rvilasanjuan), director d’anàlisi @ISGLOBALorg #FAQSintensTV3 ▶️ https://t.co/XhwZtQoPkF pic.twitter.com/mZz5L6dWJB — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) January 23, 2021

“Ara, amb la vacuna no estem per obtenir la immunitat de grup, ara és per baixar la mortalitat” Rafael Vilasanjuan (@rvilasanjuan), director d’anàlisi @ISGLOBALorg #FAQSintensTV3 ▶️ https://t.co/XhwZtQoPkF pic.twitter.com/VYoGhcKK0G — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) January 23, 2021

“Que ningú confiï en una vacuna privada: o és falsa o està robada. El sistema públic és qui les donarà” Rafael Vilasanjuan (@rvilasanjuan), director d’anàlisi @ISGLOBALorg #FAQSintensTV3 ▶️ https://t.co/XhwZtQoPkF pic.twitter.com/CZEeX2eX2a — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) January 23, 2021

“Una persona que ha passat la Covid s’ha de posar igualment la vacuna, perquè tindrà molta més protecció. Es recomana deixar passar tres mesos des que ha passat la malaltia i vacunar-se” @castells_toni i @rvilasanjuan #FAQSintensTV3 ▶️ https://t.co/XhwZtQoPkF pic.twitter.com/2s3uH37AXO — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) January 23, 2021

A l’estat espanyol, “no hi haurà vacunes per a tothom durant aquest any. No hi ha producció mundial capaç de garantir aquestes vacunes”. Així de contundent s’ha mostrat Rafael Vilasanjuan, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global de l'Institut de Salut Global de Barcelona, en una entrevista aquest dissabte al FAQS de TV3. També ha explicat que el sistema de producció de les vacunes és molt complicat i hi haurà problemes i retards en totes elles, com ja s'ha demostrat durant els últims dies.Vilasanjuan ha posat en dubte les prediccions optimistes del govern espanyol. "Sembla molt difícil que 25 milions de persones, un 70% de la població, estiguin vacunades aquest estiu”. I ha afegit: “Ara, en aquesta primera fase, estem arribant a una petita part de la població, molt petita, residual, comparat amb el que això ha de ser a la campanya de la vacunació, això no és res”.Tot i això, Vilasanjuan ha reconegut que el ritme de vacunació a l’estat espanyol, en comparació a com s’està vacunant en d'altres països, no està en una situació de preocupació i ja ha agafat una velocitat normal. “Hem d'estar preparats per començar la segona fase, amb un sistema sanitari que ja està mot tensionat”, ha matisat. “Ara, amb la vacuna no estem per obtenir la immunitat de grup, ara és per baixar la mortalitat”, ha afegit.A la mateixa taula, hi havia Toni Castells, director mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, que ha aclarit alguns dubtes sobre la vacuna. “Una persona que ha passat la Covid s’ha de posar igualment la vacuna, perquè tindrà molta més protecció. Es recomana deixar passar tres mesos des que ha passat la malaltia i vacunar-se”, ha explicat.

