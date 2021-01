Portugal vota enmig d'una pandèmia desbocada i de rècord

​Rebelo de Sousa és el gran favorit Foto: ACN

Més de nou milions de portuguesos estan cridats aquest diumenge a les urnes en unes eleccions presidencials en què l'actual president, el centredretà Marcelo Rebelo de Sousa, és el gran favorit. Les darreres enquestes donen a Rebelo de Sousa al voltant del 60% dels vots, un resultat que permetria evitar una segona volta.Segons les enquestes, a Rebelo de Sousa el segueixen l'exeurodiputada socialista Ana Gomes i el candidat d'extrema dreta André Ventura, que es disputen la segona posició en unes eleccions marcades per l'onada de contagis que viu el país, que és el tercer de la Unió Europea amb major incidència de contagis. Els col·legis estan oberts de les 8 h a les 19 h (hora local).Es tem, però, un augment de l'abstenció com a conseqüència de la pandèmia. Els experts alerten que l'abstenció es podria enfilar fins i tot al 70%. En els comicis del 2016 va ser del 50%, una xifra de les més altes de la història.Per evitar un possible augment de l'abstenció, les autoritats s'han esforçat per transmetre als ciutadans que "votar és segur", segons apunta una campanya impulsada per la Comissió Electoral Nacional portuguesa.Portugal està vivint el pitjor moment de la pandèmia, en plena expansió i en una situació molt pitjor a la primera i segona onada, on el país va arribar a ser fins i tot un exemple de gestió. Ara, però, la Covid-19 esta desbocada i Portugal ha registrat durant l'última setmana la xifra de contagis pitjor de tot el món. A hores d'ara, Portugal està en una situació de confinament domiciliari.En les últimes 24 hores, el govern portuguès ha confirmat un total de 15.333 casos i 274 morts, que és la xifra rècord viscuda al país durant la pandèmia.Entre les mesures que s'han introduït en tractar-se d'unes eleccions fetes en el marc de la pandèmia hi ha l'ampliació del vot anticipat, que ha assolit una xifra rècord en aquestes eleccions. Amb tot, el nombre de persones que han demanat el vot anticipat, unes 250.000, és reduït en comparació amb el de persones cridades a les urnes, més de nou milions. Més d'un milió i mig de portuguesos voten des de l'estranger.També s'ha ampliat el nombre de meses electorals, s'ha passat a recollir el vot al domicili de les persones infectades de Covid-19 i la gent gran que viu a residències podrà votar des del mateix centre per evitar que surtin. Amb tot, les persones infectades de covid-19 10 dies abans de la votació no podran votar.Pel que fa als contagiats de Covid, els votants dipositen la papereta en un sobre i els encarregats de recollir-les les posen en un segon sobre on es mantenen un dies fins que sigui segur obrir-les per comptar els vots. Aquest sistema, però, ha rebut algunes queixes perquè els que han estat en quarantena a partir del 14 de gener no s'han pogut registrar perquè els recullin el vot a casa.Són set els candidats a la presidència de Portugal en aquestes eleccions. El favorit és el centredretà Rebelo de Sousa, que en aquests comicis aspira a un segon mandat. Les darreres enquestes apunten que podria obtenir al voltant d'un 60% dels vots, cosa que el convertiria en president sense necessitat d'una segona volta, que se celebraria en cas que cap dels candidats aconseguís més del 50% dels sufragis.Segons les darreres enquestes, l'exeurodiputada socialista Ana Gomes i el candidat d'extrema dreta André Ventura es disputen la segona posició amb un 11% dels vots, lluny del resultat que obtindria Rebelo de Sousa. Els segueixen amb el 5% i el 4,5% dels vots els també exeurodiputats Marisa Matías, del Bloc d'Esquerra, i Joao Ferreira, del Partit Comunista. La sisena i setena posició serien per al liberal Tiago Mayan i per a l'independent Vitorino Silva.A Portugal, el president no governa, però sí és una figura que ha adquirit importància amb la pandèmia amb poders poc utilitzats fins ara, com per exemple la declaració de l'estat d'emergència i la seva renovació. Això només ho pot fer el president, tot i que necessita el vistiplau del parlament. Altres funcions del president més habituals són les de dissoldre el parlament o convocar eleccions.

