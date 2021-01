El president de l'Aragó elogia Illa com «l'antídot davant la insolència supremacista i frontista» de l'independentisme

El president de l’Aragó, Javier Lambán, ha considerat que el candidat socialista a les eleccions al Parlament, Salvador Illa, és “el millor antídot” contra la “xacra” de l’independentisme. Ho ha fet durant la intervenció telemàtica al Comitè Federal del PSOE que s’ha celebrat avui a Barcelona, i després ha insistit en l'atac a l'independentisme a través del seu compte de Twitter.

#ComiteFederalPSOE Mis mejores deseos para el candidato @salvadorilla, único antídoto frente a la insolencia supremacista y frentista del independentismo, sobre todo de #ERC, que #Aragon, por vecindad, ha sufrido más que nadie pic.twitter.com/0t0OhDnVGL — Javier Lambán (@JLambanM) January 23, 2021



A la xarxa social, Lambán s’ha referit a Illa com el candidat que pot ser antídot “davant la insolència supremacista i frontista” de l’independentisme, sobretot el d’ERC, “que Aragó, per veïnatge, ha sofert més que ningú”. A la xarxa social, Lambán s’ha referit a Illa com el candidat que pot ser antídot “davant la insolència supremacista i frontista” de l’independentisme, sobretot el d’ERC, “que Aragó, per veïnatge, ha sofert més que ningú”.

Al matí també s’havia referit a aquesta “insolència supremacista”, dient que l’ha sentit “amb més ràbia” perquè considera que els catalans i els aragonesos són “veïns i germans en la història”.



El president aragonès ha subratllat que, gràcies a la Covid-19, “hem après a relacionar-nos entre nosaltres per sobre de qüestions ideològiques”, i ha reivindicat la unitat d’Espanya, “que no s’ha d’entendre com una imposició sinó com la igualtat de drets entre tots els espanyols”, ha dit.

