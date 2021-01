El sentit missatge de disculpes d'Oriol Mitjà als sanitaris

Altres notícies que et poden interessar

Oriol Mitjà s'ha obert als seus més de 180.000 seguidors de Twitter per expressar la tristesa que sent davant la situació que pateixen els sanitaris i els malalts: "Sento que no hàgim pogut aturar la tercera onada", ha lamentat.L'investigador ha volgut enviar un missatge especial als sanitaris que estan de guàrdia aquest cap de setmana i ha rematat amb un punt optimista: "Espero que tot millorarà i podrem aturar la quarta", ha desitjat.Les paraules del mediàtic epidemiòleg han arribat als 7.000 "m'agrada" en un context als hospitals de màxima pressió, on els llits d'UCI cada vegada estan ocupats per més pacients en estat greu.

