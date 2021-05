Nova nit de botellots a Barcelona: prop de 3.500 desallotjats i un detingut

Altres notícies que et poden interessar

Un total de 3.475 persones han estat desallotjades de diferents carrers, places i platges en una nova nit de botellots a la ciutat de Barcelona, segons el balanç de l'operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Hi ha hagut també un detingut per desobediència i resistència a l'autoritat a la zona del Born, i una setantena de denúncies per consum d'alcohol i incomplir mesures anticovid.Concretament, 39 denunciats per beure a la via pública, 25 per no respectar les mesures contra la Covid (no portar mascareta, per exemple) i 8 per incomplir la llei de seguretat ciutadana (no voler marxar del lloc o posar traves). Les concentracions més nombroses s'han tornat a produir al passeig del Born i a la platja de Sant Miquel.No obstant això, l'afluència a la platja de Sant Miquel –la més cèntrica de la Barceloneta- ha estat significativament menor (un 60% menys, segons els Mossos) en comparació amb el dissabte passat, quan es van desallotjar més de 2.000 persones d'aquest punt del litoral barceloní.

