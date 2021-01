La CUP esmena a la totalitat l'estratègia de campanya liderada per Sabater

-"El relat públic de l'entrada al Govern de la CUP és erroni alhora que irresponsable i perillós"-"Per no citar el debat intern i estratègic que hauria de suposar una decisió d'aquestes característiques"-"Cap responsabilitat és més gran que assumir el pes de l'oposició des de l'esquerra a les renúncies en clau nacional i l'austericidi que executarà el pròxim Govern"-"El joc comunicatiu d'una campanya no hauria de ser excusa per generar determinant relat a l'entorn l'entrada a un govern autonòmic ni assumir fets consumats"-"L'alternativa política no arribarà de la mà de l'autonomisme de Junts i d'ERC. El pragmatisme a curt termini no pot hipotecar la nostra capacitat de consolidar-nos com a única alternativa política rupturista"-"Els partits del Govern han patit desgast. Només la capacitat de diferenciar-nos-en ens pot situar com a alternativa per captar el seu desgast, alhora que consolidar un nínxol electoral"-"Necessitem una acció parlamentària orientada a assenyalar els límits de sobirania. Hem de ser força institucional alternativa i autònoma"-"Cal que el relat de precampanya i campanya de la CUP es desmarqui frontalment de tota possibilitat d'entrada al Govern"-"Fer valdre la possibilitat de negociació redueix la capacitat de mantenir un relat de confrontació directa amb les forces de Govern"-"L'entrada al Govern genera una assumpció de responsabilitats respecte decisions alienes. Sense capacitat d'incidència, però amb efecte legitimador"-"El discurs públic des de l'aprovació de la coalició amb Guanyem i des de la constitució del comitè de campanya ens situa en una posició de debilitat. Entenem imprescindible ressituar i clarificar el discurs de campanya"-"Les posicions de poder són, de fet, incompatibles amb l'assumpció de compromisos que la CUP hauria de posar sobre la taula"-"La responsabilitat més gran que pot exercir la CUP és ser la punta de llança contra el mal govern. Si no ho som, no només serem còmplices del mal govern sino que deixarem la tasca d'oposició a les polítiques contra el poble a l'espanyolisme, a la dreta i a l'extrema dreta"-"Les condicions en què s'ha conformat la candidatura i la campanya han estat anòmales. Ens amenaça la desconnexió direcció-base"-"El dossier de campanya que ha arribat tard i cuinat des d'un comitè de campanya nacional tancat"-"Opacitat de conformació i funcionament del comitè de campanya, així com del procés de selecció del personal alliberat, que s'ha fet incomplint els estatuts"-"Hi ha verticalització i s'ha establert una mena de direcció informal que engloba l'equip alliberat, part de la direcció i representants institucionals supralocals"-"El pacte amb Guanyem contradiu la ponència de Celrà del 2019"-"S'ha optat per noves formes polítiques que difícilment poden acostar-nos als nostres objectius, però sobretot no donen cap mena de garantia de resultat electoral"-"El que no contenia aquell acord amb Guanyem és que la campanya i el missatge de la CUP girés entorn Dolors Sabater en comptes de fer-ho entorn el nostre projecte polític"-" El vídeo de campanya no fa creïble un missatge de feina col·lectiva"-"Aquesta no és la manera de treballar de la CUP i dona una imatge unipersonal del projecte"-"Sol·licitem un canvi d'estratègia comunicativa que recuperi el missatge de col·lectivitat, de feina d'equip i assembleari"-"Les persones que encapçalen ho són per mandat col·lectiu. No són líders de masses i no podem presentar-los ni presentar-les com a tals"