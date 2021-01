CaixaBank destina 44,8 milions d'euros a projectes socials locals el 2020

CaixaBank ha anunciat que ha destinat 44,8 milions d'euros a projectes socials locals durant l'any 2020. Ho ha fet a través del pressupost cedit per la Fundació “la Caixa”, la qual cosa ha permès desenvolupar més de 8.500 iniciatives amb prop de 7.000 entitats socials de tota Espanya localitzades i canalitzades a través de la xarxa d'oficines de CaixaBank.El 2020, el 89% de les oficines de CaixaBank repartides a tota Espanya han canalitzat aportacions a projectes en benefici de la societat i les comunitats locals. Mitjançant aquesta col·laboració, prop de 7.000 entitats socials s'han beneficiat l'any passat de les ajudes.Des de l'entitat destaquen que la majoria de les aportacions ha anat destinada a pal·liar els efectes socioeconòmics provocats per la Covid-19. De forma més concreta, la inversió s'ha dirigit a accions destinades a col·lectius en exclusió social i pobresa; programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones grans, col·lectius amb necessitats especials o malalts; accions vinculades amb la gent gran; així com projectes d'inserció laboral.Entre les iniciatives secundades, es troben accions de distribució d'aliments, de la mà de menjadors socials, a col·lectius vulnerables; repartiments de material escolar i tecnològic per a la infància en risc d’exclusió, així com la dotació de tauletes a residències per a la gent gran.A més de la contribució als projectes socials d'àmbit local, l'entitat secunda, a través de la seva Acció Social, el programa de voluntariat corporatiu, amb més de 12.000 participants el 2020 i 120.000 beneficiaris de les seves accions solidàries.

