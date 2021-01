ENQUESTA Han de rebre la segona dosi de la vacuna els que han rebut la primera saltant-se el protocol?

Altres notícies que et poden interessar

L'arribada de la vacuna contra el coronavirus no ha estat exempta de polèmica pels múltiples casos en els que s'ha aplicat sense seguir el protocol estipulat pel Ministeri de Sanitat.Aquest mateix dissabte, Interior ha cessat l’oficial de la Guàrdia Civil que feia d’enllaç amb l’Estat Major de la Defensa (EMAD) per vacunar-se contra la Covid-19 amb el cap de l’Estat Major de Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, i altres càrrecs militars.Així, enmig del procés d'immunització als col·lectius que més necessiten la vacuna -com ara residències o sanitaris-, també han rebut les primeres dosis del vaccí militars i càrrecs públics que no formaven part dels grups de més risc, fet que ha obert un debat sobre si ara aquests han de rebre la segona dosi de la vacuna o no. A la següent enquesta pots manifestar com creus que cal actuar en aquests casos:

