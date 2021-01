Un home aconsegueix viure tres mesos amagat a l'aeroport de Chicago per por a la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Tres mesos amagat a l'aeroport de Chicago per por a la Covid. Des del 19 d'octubre que Aditya Singh, de 36 anys, ha estat vivint en una zona restringida de l'aeroport O'Hare sense que ningú el detectés. La peculiar motivació per fer-ho era la seva por a tornar a Califòrnia, una de les zones dels Estats Units més afectades per la Covid.Però l'enganyifa no podia durar per sempre i finalment ha estat descobert. Segons informa el diari Chicago Tribune, uns treballadors de l'aeroport van demanar-li que s'identifiqués i ell va ensenyar una acreditació de l'aeroport que duia penjada al coll. El problema és que la identificació era d'un treballador que el 26 d'octubre havia informat que l'havia perdut.A causa dels fets la policia el va detenir, i ara una jutge l'acusa d'haver entrat en una àrea restringida de l'aeroport. Com que no té antecedents, podria quedar en llibertat després de pagar una fiança de 1.000 dòlars.Durant aquests tres mesos, Singh ha explicat que s'ha alimentat gràcies al menjar que li donaven altres passatgers. Els fets, però, posen en qüestió la seguretat de l'aeroport O'Hare. La seva habilitat perquè no el descobrissin ha sorprès la jutge que porta el cas.

