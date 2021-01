Ximo Puig insisteix que les persones que «se saltin el protocol» de vacunació no rebin la segona dosi

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistit que les persones que s'hagin "saltat el protocol" i rebut "de manera irregular" la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 "no han de rebre la segona". "Quan es vacuna per segona vegada a una persona que s'ha posat la primera dosi es furta la primera vacuna a una persona vulnerable que sí que la mereix", ha assegurat.Així s'ha manifestat el president aquest dissabte en declaracions dels mitjans de comunicació, que ha defensat que "no es tracta de desaprofitar res, sinó que aquelles persones que tenen prioritat la tinguin absolutament", en relació amb la segona dosi de les persones que ja hagin rebut la primera de manera "irregular"."Aquesta segona dosi és la primera d'una persona que si se li posa ara en uns dies tindran immunitat, per la qual cosa es furta a aquesta persona quan és vulnerable", ha afirmat, al mateix temps que ha lamentat que d'aquesta manera "es perd un espai d'un mes per immunitzar una persona que sí que estava dins del protocol". Puig ha defensat que aquesta qüestió forma part d'un debat "ètic" que "es pot plantejar" i ha remarcat la importància que el procés de vacunació es dugui a terme "des d'una visió ètica i sense dreceres" i ha indicat que en última instància serà Salut Pública "qui decideixi" sobre una qüestió que "no és intranscendent".En aquesta línia, ha assegurat que "quan els toqui a aquestes persones que s'han vacunat irregularment hi haurà moltes més vacunes i no serà com aquest moment d'angoixa per la falta de subministraments".Puig ha manifestat que "si hi ha hagut irregularitats cal demanar perdó com a sistema" i "hi ha d'haver conseqüències per a aquells que han comès un error greu", alhora que ha defensat que aquests fets "no poden ennuvolar el treball enorme dels professionals de la sanitat valenciana". "Més de 105.000 persones ja estan vacunades i comencen el seu espai d'immunització, això és el més important", ha asseverat.Sobre els alcaldes i càrrecs socialistes que han rebut la primera dosi de la vacuna, el també secretari general de PSPV ha afirmat que la voluntat del partit ha estat "des del primer moment" que "s'apartin del càrrec" i ha subratllat que "han d'acatar la resolució" de la formació. "Tots els partits haurien de fer-ho perquè és una qüestió que afecta l'ètica", ha agregat.En concret, sobre l'alcalde de Rafelbunyol (València), el socialista Fran López, Puig ha assenyalat que "des d'un primer moment va demanar perdó" però ha instat a "prendre mesures". Preguntat pel procés de vacunació, el president de la Generalitat ha declarat que el Ministeri de Sanitat ha traslladat que està "garantida" la segona dosi tot i que ha admès que "a mesura que rebem menys dosi no podem continuar la vacunació, que havia arrencat amb gran fortalesa". "Tenim una vacunació de més del 92% i ara desgraciadament podem vacunar poques més pel problema de la segona dosi", ha dit.Sobre això, Puig ha destacat que el País Valencià "s'ha preparat perquè la sisena dosi de cada tub es pugui posar". "Tenim les suficients agulles perquè es pugui posar", ha apuntat, alhora que ha assegurat que "es tracta d'un aprofitament d'un 20% més del que estava inicialment previst".Finalment, el president ha remarcat que "sí que hi ha un compromís de l'empresa farmacèutica que en el mes de febrer es tornarà a la normalitat i es recuperaran aquelles dosis que no hem rebut". "A veure si així podem mitigar en part aquesta pèrdua d'unes setmanes", ha afegit.Puig ha valorat que la Unió Europea "ha fet una crida molt potent a aquesta empresa perquè compleixi els seus compromisos", ja que "una part de la investigació que ha pogut realitzar ha estat pels fons europeus i els de tots els països que han aportat de forma anticipada per portar al mercat una vacuna".

