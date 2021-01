El Govern garanteix que els espais de votació seran segurs el 14-F però insisteix en l'ajornament

Altres notícies que et poden interessar

El Govern i tots els partits amb representació llevat del PSC voldrien ajornar les eleccions. A l'espera del que acabi decidint el TSJC es treballa per tenir-ho tot a punt el 14 de febrer i que es voti en un entorn segur. El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha afirmat després de la reunió telemàtica de la taula de partits que "els col·legis i les meses electorals són espais segurs sigui quina sigui la data de les eleccions". Això és, segons, ells gràcies a les mesures sanitàries, com ara incrementar els col·legis, la distància de seguretat o les mesures de protecció, que s'han pres.Solé ha afirmat, però, que "és un risc posar en circulació cinc milions i mig de persones el 14 de febrer i, per tant, caldrà garantir la seguretat a l’espai públic davant del risc que suposa en una situació de pandèmia". Per tant, segons ell, no és segura la mobilitat i mobilització de personal que es deriva d'una campanya i una jornada electoral però sí que ho seran els espais de votació.El conseller ha recordat que hi ha "acord unànime del 15 de gener a favor de l’ajornament dels comicis" tot i que el PSC hi posava pegues i, si de cas, acceptava fer-los al març i no el 30 de maig, "la millor manera de minimitzar riscos", segons el conseller.Solé ha remarcat que el TSJC "no qüestiona la validesa jurídica del decret ni la competència del vicepresident per signar-lo", de la mateixa manera que no entra al fons de la qüestió, i ha demanat "defugir debats que porten a la confusió".El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña-López, ha repassat algunes de les mesures previstes als protocols, com les mesures de seguretat als mateixos col·legis electorals (amb ventilació constant, entrades i sortides independents, limitació de meses o cues d'espera a l'exterior), les franges recomanades de votació (de 9 a 12h per a persones de risc, de 12 a 19h per a persones no pertanyents a cap col·lectiu de risc, i de 19 a 20h per a persones positives i contactes estrets) o la tramesa única de sobres i paperetes electorals.El Govern ha destacat la campanya de foment del vot per correu, que per primera vegada es pot fer de forma integral sense necessitat de sortir de casa. En aquest sentit, a data 20 de gener s'havien rebut unes 45.000 sol·licituds, la meitat per via telemàtica.Segons fonts presents, el departament de Salut, que estava representat a través del seu número dos, Marc Ramentol, ha traslladat les previsions sanitàries. Ha explicat que es continua a l'espera de l'impacte de la variant britànica, que s'ha manifestat com a més contagiosa i que la previsió a les UCI és ara més complicada del previst en informes anteriors. De fet, la previsió és que la primera setmana de febrer, i per tant de campanya, hi hagi 730 a les unitats d'intensius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor