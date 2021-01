El Govern diu que «la por» no eximeix ningú d'anar a una mesa electoral

Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals del Govern, ha dit aquest dissabte a



Peña-López assegura que els protocols per anar a votar i ser a les meses són segurs, però justifica la intenció del Govern d’ajornar les eleccions pels possibles “dubtes massius” sobre la seva viabilitat en un context de pandèmia, i perquè tot el protocol que cal seguir per garantir els comicis implica “posar en risc tota la resta” d’esforços en salut o seguretat. Peña-López assegura que els protocols per anar a votar i ser a les meses són segurs, però justifica la intenció del Govern d’ajornar les eleccions pels possibles “dubtes massius” sobre la seva viabilitat en un context de pandèmia, i perquè tot el protocol que cal seguir per garantir els comicis implica “posar en risc tota la resta” d’esforços en salut o seguretat.



En tot cas, el director general de Processos Electorals ha dit que les mesures previstes evitaran les aglomeracions als col·legis, perquè la gent s'esperarà al carrer, a l'aire lliure, i amb distàncies, i perquè s'han habilitat més espais - en el cas de Barcelona, per exemple, n'hi ha un 40% més. A més, també es potencia el vot per correu per evitar que la gent hagi d'anar presencialment al col·legi electoral. En tot cas, el director general de Processos Electorals ha dit que les mesures previstes evitaran les aglomeracions als col·legis, perquè la gent s'esperarà al carrer, a l'aire lliure, i amb distàncies, i perquè s'han habilitat més espais - en el cas de Barcelona, per exemple, n'hi ha un 40% més. A més, també es potencia el vot per correu per evitar que la gent hagi d'anar presencialment al col·legi electoral.



Per altra banda, ha explicat que el Govern decidirà dilluns si fer testos PCR o d’antígens als membres de les meses electorals i als que hagin de ser al local electoral en una reunió amb Salut, on també es debatrà sobre els EPI integrals que s’han d’oferir per la franja en què es permetrà el vot de les persones contagiades. La decisió es prendrà en funció del que calgui “mobilitzar” per fer-los, ja que es calcula que caldrien entre 3.000 i 5.000 persones de l’àmbit sanitari, que ja tenen “una càrrega prou forta” als CAP. Per altra banda, ha explicat que el Govern decidirà dilluns si fer testos PCR o d’antígens als membres de les meses electorals i als que hagin de ser al local electoral en una reunió amb Salut, on també es debatrà sobre els EPI integrals que s’han d’oferir per la franja en què es permetrà el vot de les persones contagiades. La decisió es prendrà en funció del que calgui “mobilitzar” per fer-los, ja que es calcula que caldrien entre 3.000 i 5.000 persones de l’àmbit sanitari, que ja tenen “una càrrega prou forta” als CAP.

El Suplement de Catalunya Ràdio que “la por no val” per no presentar-se a la mesa electoral, tot defensant que “hi ha garanties”. Peña-López ha comparat l’obligació d’assistir a les meses electorals amb la que compleixen “el policia o la infermera que li toca fer guàrdia”.

