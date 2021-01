Els Franco intenten endur-se tots els objectes de valor del Pazo de Meirás

Els hereus del dictador Francisco Franco han registrat davant el Jutjat de Primera Instància número 1 de La Corunya un escrit en el qual sol·liciten la retirada de "tots dels béns i objectes" que hi ha al Pazo de Meirás de Sada. En un document elaborat per la seva procuradora, recollit per Europa Press, els Franco consideren que "no consta" que cap dels objectes de l'interior de l'immoble "aportin alguna cosa" a la seva distinció com a Bé d'Interès Cultural (BIC) o "comprometin" els seus possibles usos definitius.Cal recordar que el jutjat en un acte amb data de 4 de desembre -sis dies abans del lliurament del Pazo de Meirás al patrimoni públic- va acordar designar l'Estat dipositari de tots els béns mobles i accessoris del complex del Pazo de Meirás, mentre la sentència que li atorgava la seva titularitat no fos ferma. No obstant això, aquesta mateixa setmana, la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, a través de l'Advocacia General, va plantejar que la família del dictador pogués emportar-se del Pazo electrodomèstics i béns sense inventariar, encara que també deixava oberta la possibilitat a altres que sí que estiguessin en l'inventari -fet el passat 11 de novembre- en la mesura que fos possible "precisar millor el seu grau de connexió" com a BIC o en relació també a "els usos futurs" de l'immoble.Ara, els Franco al·leguen davant el jutjat que el govern espanyol no fa "la més mínima referència al perquè, com o en quina mesura" aquests objectes "aporten alguna cosa" a la distinció com a BIC. Davant la falta de prova que assenyalen els antics titulars de Pazo de Meirás, consideren que l'autorització per a la retirada "hauria de fer-se extensiva a tots i cada un dels béns mobles" del seu interior "i, per tant, a tots els detallats en l'inventari", perquè" no consta que cap d'ells aporti alguna cosa "a la distinció com a BIC."Si no es fa així, la mesura cautelar adoptada es convertiria en una mesura excessivament onerosa per als meus representats -escriu la procuradora dels Franco-- que es veurien així impossibilitats de gaudir i disposar d'un considerable nombre de béns mobles de la seva propietat sense que hi hagi una mínima justificació raonable", afegeix el document.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor