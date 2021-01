Torrent exigeix a Sánchez explicar per què «prioritza els criteris electoralistes» a la salut amb el 14-F

El president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que aprofiti la seva visita a Barcelona aquest dissabte per pronunciar-se públicament sobre què pensa sobre que es mantinguin l es eleccions catalanes el 14 de febrer i expliqui per què "prioritza criteris merament electoralistes als criteris de salut"."Serà una bona oportunitat per saber què pensa el president Sánchez sobre fer les eleccions el 14 de febrer i posar en risc la salut i la seguretat de la ciutadania", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press, en relació amb la visita de Sánchez a Barcelona per la reunió del Comitè Federal del PSOE.Torrent ha criticat que el president espanyol no s'hagi pronunciat públicament sobre el debat de si mantenir les eleccions el 14 de febrer o ajornar-les, però creu que, no dir res sobre aquest assumpte i tenint en compte que el PSC és el partit que més s'ha oposat a l'ajornament, "prioritza les oportunitats polítiques a prendre decisions assenyades, coherents i coordinades amb les autoritats sanitàries".En aquest sentit, ha preguntat per què ha canviat el criteri que es va tenir en les eleccions de Galícia i el País Basc, quan ningú no va obstaculitzar l'ajornament, mentre que a Catalunya sí s'ha qüestionat: "Per què aquest canvi? És perquè el PSC pensa que pot guanyar les eleccions i hi ha totes les dinàmiques i forces del règim del 78 que veuen una oportunitat per mantenir la seva pervivència"."Crec que està clar que el que prova de fer és que es voti sí o sí perquè afavoreix el règim del 78", i ha afirmat que els recursos que s'han presentat contra el decret d'ajornament de les eleccions es basen en criteris electoralistes. Considera que el PSC està darrere d'aquests recursos que han presentat partits com Esquerra en Positiu o la Lliga Democràtica, i ha acusat els socialistes de ser "l'únic partit que actua en funció dels seus interessos electorals", en comptes de posar per davant la situació sanitària, perquè va ser l'única formació catalana que es va oposar frontalment a l'ajornament del 14 de febrer.De la mateixa manera, ha carregat contra el ministre de Sanitat i candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, perquè considera incoherents els seus actes: "Hem vist el ministre a la tarda dient que hem de restringir la mobilitat i el mateix ministre quan fa de candidat a la nit insisteix que s'han de mobilitzar 5 milions i mig de catalans" per anar a votar.Segons ell, Illa vol mantenir les eleccions "sí o sí més enllà dels costos que puguin suposar" a nivell sanitari per la pandèmia del coronavirus perquè prioritza els seus interessos electorals perquè les enquestes l'afavoreixen."És profundament inquietant que un ministre de Sanitat, justament de Sanitat, posi per sobre els seus interessos partidistes i personals a la salut de la ciutadania", ha criticat.Quan li han preguntat per la inhabilitació del conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, per l'1-O quan era alcalde d'Agramunt (Lleida), Torrent ha sostingut que és una mostra més que "la maquinària de la repressió no s'atura" i ha apuntat que fa més mesos que funciona amb un govern del PSOE que amb l'anterior govern del PP que liderava Mariano Rajoy. El president del Parlament ha conclòs que el PSOE "no té coratge polític, i ho ha demostrat sobretot en no fer res per recuperar el conflicte polític de les mans dels enemics del diàleg"."No hem vist cap fet del PSOE, més enllà d'algunes paraules buides, per aturar la repressió" contra l'independentisme, però ha insistit que ERC no abandonarà la via del diàleg amb l'Executiu central i treballarà en la seva estratègia de sumar adeptes a l'independentisme per tenir més força amb l'objectiu que l'Estat accepti un referèndum i l'amnistia.També ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de "jugar electoralment" amb els indults als presos de l'1-O, perquè, a parer seu, valora quan concedir-los en funció de si els convé o no electoralment.Malgrat definir els indults com una solució únicament personal per als presos independentistes, Torrent ha subratllat que mai no estarà en contra "d'una solució que permeti que la presidenta Forcadell o qualsevol altre dels presos polítics no hagi de passar un dia més a la presó".No obstant això, ha reiterat que allò que serviria per avançar en la solució al conflicte català és una amnistia, perquè inclouria totes les persones independentistes encausades i a més ho considera un missatge polític per començar "un procés de negociació polític perquè això s'ha de resoldre políticament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor