La CUP recorre l'acord de la CCMA per evitar que Vox tingui presència a TV3 i Catalunya Ràdio

La CUP intenta que Vox no tingui presència als mitjans públics a la campanya del 14-F amb un recurs a la Junta Electoral Central. Aquesta setmana, tal com va avançar NacióDigital , la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha aprovat el pla de cobertura de TV3, Catalunya Ràdio i els mitjans digitals i inclou Junts i Vox com a "grups polítics significatius" malgrat que no tenen drets electorals. Això implica que tindran presència als informatius -menys que el PP, el grup amb menys representació al Parlament-, a les entrevistes i als debats.La CUP-UNCPG, que a les darreres eleccions espanyoles també es va beneficiar de la condició de "grup polític significatiu" perquè malgrat que no tenia presència al Congrés en tenia al Parlament, intenta així barrar el pas a l'extrema dreta.Els anticapitalistes argumenten per recórrer a la JEC que "un servei públic no hauria de donar cobertura a un partit que empara els discursos d’odi com Vox". Els anticapitalistes admeten que "el més probable és que la JEC obligui a donar cobertura a Vox", que amb la presència al Parlament Europeu i al Congrés té més arguments legals que Junts, però consideren que "calia un posicionament clarament antifeixista".La CUP apel·la a la legislació internacional contra els discursos d’odi i la discriminació i avisen que "la llibertat d'expressió no és un calaix on hi cap tot" i que cal evitar els discursos discriminadors contra col·lectius concrets que fan els ultres.La CUP ha proposat també un codi deontològic aplicat al reglament del Parlament i a la campanya elaborat per les organitzacions de Drets Humans que permeti controlar i prohibir discursos d’odi durant la campanya que comença divendres i la legislatura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor