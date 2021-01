Sánchez defensa el 14-F: «El canvi amb Illa es pot ajornar però no impedir»

Illa: "La solució no vindrà d'una part envestint l'altra, sinó d'un sentiment reparador"

Malgrat que continua sent provisional, l'ambient és ja plenament electoral. Tant, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat el tret de sortida a la campanya catalana celebrant el comitè federal del PSOE a Barcelona. Ho ha fet amb el clar objectiu de catapultar Salvador Illa, que saltarà del ministeri de Sanitat en un moment de tempesta política per l'auge de la tercera onada de la pandèmia i en paral·lel a un procés de vacunació entorpit per la lentitud i la falta de planificació. Els socialistes donen per bona la data del 14-F i, de fet, Sánchez ha defensat que és necessària per posar fi a un "cicle estèril" a Catalunya.A les portes de la nova reunió de partits per afrontar la situació d'incertesa, ha llançat un missatge a tota la política catalana i, molt especialment al Govern: "És inútil que segueixin intentant trucs. El canvi amb Salvador Illa es pot ajornar, però no impedir". La maquinària electoral de totes les formacions treballa contra rellotge per tal d'engegar la campanya el pròxim dijous per la nit, però continuen miren de reüll el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resoldrà de forma definitiva sobre la data de les eleccions abans del 8 de febrer, quan la campanya hagi superat ja l'equador.Treure pit de l'historial del seu govern en la gestió de la pandèmia i proclamar que l'any 2021 serà l'any de "la recuperació i l'esperança" amb la vacuna, ha estat l'embolcall de Sánchez per presentar Salvador Illa com un candidat "il·lusionant" per a Catalunya, tot subratllant el "temor" que això genera en els seus rivals polítics. "El factor Illa és una combinació enorme de sentit comú, treball dur, intel·ligència fina i molta bondat", ha defensat el president espanyol i líder del PSOE, que ha mantingut que gràcies al seu rol al capdavant de Sanitat el 70% de la població estarà vacunada a l'estiu.Un cop Sánchez ha prologat el que serà la campanya d'Illa, ha estat el mateix ministre qui ha pres la paraula. Primer per deixar clar que té els dies comptats com a titular de Sanitat i que arrencarà la campanya havent traspassat ja la cartera ministerial, probablement a Carolina Darias. I, després, per esbossar quin serà el seu tarannà de campanya, amb un accent molt diferent al dels socialistes catalans el desembre del 2017.Illa ha dit que no pensa "ajustar comptes amb ningú" perquè té vocació de treballar per una Catalunya "sense revenges", motiu pel qual ha enfocat una campanya propositiva en la qual no perdrà "ni un sol minut en recriminar què va passar". Amb l'objectiu d'aplegar vots de la desfeta de Ciutadans, però també dels comuns que reneguen del procés, el missatge del PSC estarà eminentment centrat en una "Catalunya unida" per superar la crisi derivada de la pandèmia.El PSC pretén que el conflicte quedi en un segon pla: "La darrera dècada ha estat en va, perduda. Ningú està orgullós de què va passar. La solució no vindrà d'una part envestint l'altra, sinó d'un sentiment reparador". El seu projecte, ha insistit, no anirà "d'uns catalans contra els altres".Un paper més secundari ha estat reservat per al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, escalfant ja per fer realitat el pronòstic de ser el nou ministre de Política Territorial. Sánchez ha dit d'ell que és un "valent" i que ha estat essencial per al socialisme català i espanyol per evitar que Catalunya "consumés la divisió i obligués cada català a entregar-se a una facció o a una altra per aniquilar l'oponent".A l'espera de l'assumpció de la condició de ministre i abocat en la campanya d'Illa, Iceta ha erigit el PSC en la "principal força de l'esquerra" a Catalunya. "Les urgències de la ciutadania no poden esperar més", ha assegurat, tot definint així la dicotomia de la campanya: "O president Illa o més decadència".

