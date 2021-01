La velocitat de contagi se situa per sota de l'1, però la pressió a les UCI segueix disparada

CONTAGIS 479.195 (+3.809) INGRESSATS 2.853 (-33) UCI 659 (+20) DEFUNCIONS 18.554 (+70) Rt 0,97 (-0,05) REBROT EPG 603 (-34) VACUNACIÓ DOSI 1 173.567 (+5.407) DOSI 2 5.799 (+2.030) Actualització: 23/01/2021

La velocitat de propagació de la Covid-19, l'Rt, ha baixat cinc centèsimes en les últimes 24 hores i se situa per primera vegada per sota de l'1 - a 0,97- després de moltes setmanes amb l'indicador alt. Segons l'últim balanç de Salut, el risc de rebrot disminueix fins als 603 (-34) també. Però la millora d'aquestes dues xifres segueix contrastant amb la pressió als hospitals, que continua disparada.Els pacients a UCI ja se situen a 659, 28 més que els que hi havia ahir divendres, mentre que els ingressats passen a ser 2.853 (-33). Salut també ha informat de 70 noves defuncions en les darreres hores, elevant el balanç total de morts a 18.554. Pel que fa als contagis, s'han registrat 3.809 nous positius, deixant el total en 479.195. En canvi, la incidència a 14 dies baixa lleugerament i passa de 652,76 a 651,91.Els vacunats amb la primera dosi són 173.567, 5.407 més. També n'hi ha 5.799 que ja han rebut la segona, 2.030 més.

