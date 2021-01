Les mascaretes de tela, qüestionades: Alemanya les prohibeix i França s'ho planteja

Altres notícies que et poden interessar

Des que es va imposar l'obligatorietat de portar mascareta als espais públics, tant exteriors com interiors, moltes persones han optat per les mascaretes de tela o casolanes. En principi és el que es recomana per aquelles persones que no presentin símptomes i que tampoc hagin d'estar exposats a llocs de possibles contagis. Ara bé, sembla que l'eficàcia d'aquestes mascaretes està sent qüestionada per alguns governs europeus: Alemanya n'ha prohibit el seu ús als espais públics i França s'ho planteja.Aquest dijous el govern alemany anunciava que farà obligatori l'ús de mascaretes quirúrgiques i FFP2 en tots els espais públics, decisió que comporta que la resta de proteccions buco-nasals (com les mascaretes de tela o casolanes) quedin prohibides. Poques hores després, França s'està plantejant pujar al carro.En el cas d'Alemanya no hi ha hagut dubte i la prohibició s'anirà aplicant gradualment a tot el país a partir de la setmana que ve, fet que ha desfermat una cursa entre la població per aprovisionar-se de mascaretes. A més, hi ha alguns estats federats que portaran aquesta nova norma un pas més enllà. Destaca el cas del govern bàvar que ha anat un pas més endavant i ha decidit fer que la FFP2 sigui obligatòria a les benzineres, en el transport públic, comerços, consultes mèdiques i fins i tot a locals de menjar per emportar.Per altra banda, França ja fa una setmana que desaconsella a la seva població l'ús de mascaretes casolanes. L'evolució de la tercera onada i l'aparició de les noves variants de coronavirus més contagioses, fa que ara també s'estigui plantejant prohibir-les. En el seu cas, les de tela que siguin industrials i de categoria 1, que filtren almenys el 90% de les partícules, sí que també estarien permeses.I aquí? A l'estat espanyol de moment no hi ha contraindicacions respecte a les mascaretes de tela. Sí que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, explicava en declaracions a RTVE que "aprovar l'ús de la FFP2 en algunes situacions pot ser raonable" però no veu clar "que tota la població hagi de portar-la". Una de les raons per les quals s'està recomanant tan quirúrgiques com FFP2, més enllà d'intentar reforçar la protecció davant les noves variants, és que les de tela és perquè poden no estar homologades, com és el cas de les casolanes.

