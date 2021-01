L'OMS considera que la variant britànica del coronavirus pot ser més mortal per la pressió sanitària

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) creu que la variant britànica del coronavirus pot ser més mortal a causa de la sobrecàrrega del sistema sanitari del Regne Unit i per la pressió assistencial que estan patint. "Si la variant és més contagiosa, hi ha més casos i llavors hi ha més persones hospitalitzades. Si hi ha més hospitalitzats i els sistemes estan sobrecarregats es produeixen més morts perquè els metges estan sobrepassats", ha justificat en roda de premsa Maria Van Kerkhove, epidemiòloga de l'OMS encarregada de la gestió de la pandèmia.Boris Johnson ha anunciat aquest divendres que la nova variant detectada al Regne Unit pot estar associada a un major nivell de mortalitat. "Hem estat informats avui que, a més de propagar més ràpidament, també sembla que ara hi ha algunes proves que la nova variant que es va descobrir per primera vegada a Londres i el sud-est d'Anglaterra pot estar associada a un major grau de mortalitat", ha assenyalat en una compareixença davant els mitjans.La dirigent de l'OMS ha precisat que, encara que els experts de l'organisme sanitari internacional dels Estats Units no han pogut avaluar encara la nova informació aportada pel primer ministre britànic, de moment no s'ha trobat evidència científica que aquesta variant elevi la mortalitat."Fins ara, i encara esperem la informació de Regne Unit, no veiem que la malaltia sigui més greu, però si infectes a més gent, més gent arriba a estar greu i mor", ha afegit al respecte el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, que ha insistit en la importància de frenar els contagis per protegir els sistemes de salut. Johnson ha puntualitzat que, segons l'evidència científica disponible actualment, les dues vacunes aprovades al Regne Unit (la de Pfizer-BioNTech i la d'AstraZeneca-Oxford) són eficaços contra aquesta nova variant."És massa aviat per saber si les vacunes són menys eficaços en alguna de les noves variants", ha precisat Katherine O'Brien, també epidemiòloga de l'OMS, que ha instat a reduir "urgentment" els contagis per evitar que sorgeixin més variants que podrien respondre pitjor a les vacunes ja aprovades contra la COVID-19.