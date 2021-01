La variant britànica del coronavirus «podria ser més mortal» que l'original

Altres notícies que et poden interessar

El govern britànic ha assegurat aquest divendres que la nova variant del coronavirus detectada al Regne Unit "podria ser més mortal". Així ho ha indicat el primer ministre, Boris Johnson, en una roda de premsa acompanyat dels experts mèdics de l'executiu. "A més de contagiar més de pressa, ara també sembla que hi ha algunes proves que la nova variant, identificada primer a Londres i al sud-est d'Anglaterra, podria estar associada amb un major grau de mortalitat", ha dit Johnson.L'assessor científic del govern, Patrick Wallance, ha assegurat que els primers indicis apunten que amb la nova variant moren entre 13 i 14 persones de cada 1.000 contagiats de 60 anys, per sobre de les 10 víctimes de la soca original. Malgrat això, el govern britànic afirma que les dades són encara "incertes" i "preliminars". Els científics de l'executiu britànic remarquen també que tot apunta que les vacunes actuals serveixen per neutralitzar la nova variant del coronavirus.

