Òmnium denuncia que l'Estat vol «adulterar la democràcia» amb l'«operació Illa»

🎥 @marcelmauri minuts abans de començar l'Assemblea General d'@omnium: "Veiem un cop més la voluntat de l'Estat espanyol d'adulterar la democràcia. Ho vam veure fa 4 anys amb l'1-O, el 21-D amb aquelles eleccions sota el 155 i ho veiem ara amb l'operació Illa" pic.twitter.com/0NjGBoI0vn — Òmnium Cultural (@omnium) January 22, 2021

Òmnium Cultural ha denunciat aquest divendres la "voluntat de l'Estat d'adulterar la democràcia" amb l'"operació Illa". Ho ha dit el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, poc abans de començar l'assemblea general ordinària de l'entitat. "Ho vam veure fa quatre anys amb l'1-O, el 21-D, amb aquelles eleccions sota el 155 i ara amb l'operació Illa", ha dit Mauri en una atenció als mitjans.El vicepresident de l'entitat ha assegurat que hi ha una voluntat de posar per davant "els interessos de l'Estat i la voluntat de control sobre Catalunya per davant de la salut de la ciutadania". "Fem una crida a la responsabilitat i que el sobiranisme surti a defensar un projecte de país. Necessitem un Parlament fort per reconstruir el país, lluitar per l'amnistia i per culminar el dret a l'autodeterminació", ha dit Mauri.El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha rebutjat indults o reformes del codi penal per sortir de la presó i ha reclamat de nou l'amnistia. "No vam entrar a la presó per sortir-ne, sinó per defensar el dret de Catalunya per exercir l'autodeterminació", ha dit en un vídeo des de la presó de Lledoners. "Cal una resposta global i per això defensem l'amnistia com l'inici de la solució del conflicte polític", ha insistit.Cuixart ha recordat la trajectòria d'Òmnium, que enguany farà 60 anys, i ha repassat la repressió patida per l'entitat que va ser resposta amb l'exercici de desobediència civil. "Ens reconeixem hereus d'aquells homes i dones visionaris", ha dit el president d'Òmnium, empresonat des de fa tres anys. Cuixart ha tingut un record per totes les persones que han estat víctimes de la Covid-19.L'entitat ha anunciat també noves incorporacions a la junta directiva, entre les quals destaquen la periodista Mònica Terribas i el politòleg i professor de la UB Jordi Muñoz. També s'incorporen Rosa Maria Codines, Jordi Arcarons i Àngel Castiñeira. Clàudia Pujol passarà a ser vicepresidenta segona i Òscar Gimeno serà el tresorer. Així mateix, també s'han anunciat les baixes, amb Marina Llansana, vicepresidenta segona de l'entitat, com a nom més destacat.

