Sanitat defensa que la segona dosi de la vacuna es pot aplicar 28 dies després de la primera

La segona dosi de la vacuna de Pfizer i BioNTech contra la Covid-19 pot administrar-se entre 21 i 28 dies després de la primera "sense que això influeixi en el seu grau d'eficàcia", segons ha aclarit l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat.A través d'una nota informativa, l'AEMPS recorda que la fitxa tècnica de la vacuna estableix que s'ha d'administrar amb una separació de, com a mínim, 21 dies entre la primera i la segona dosi, però també que les anàlisis d'eficàcia van incloure participants que van rebre la seva segona dosi entre 19 i 42 dies després de la primera a causa que, per diversos motius, alguns d'ells no la van rebre a la dates previstes.Segons Sanitat, diferir l'administració de la segona dosi més enllà del període òptim marcat en la fitxa tècnica "té el risc que la protecció per la primera dosi és curta, en comparació a la que s'obté després de dues dosis".Per això, en el cas de ser necessària una demora, l'AEMPS recomana que sigui "la menor possible". "Es considera que l'impacte de retardar la segona dosi d'aquesta vacuna contra la Covid-19 per un període de temps curt no disminuirà la protecció. Un retard d'una setmana, que pot ser necessari per motius de logística , de les condicions de la persona que rebrà la vacuna, o d'ajustos en l'activitat assistencial, no s'espera que tingui impacte en l'eficàcia de la vacunació", defensen.

