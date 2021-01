Nou cop a la immunització: la vacuna d'Oxford arribarà més lentament

Altres notícies que et poden interessar

El ritme de vacunació contra el coronavirus es podria alentir. El laboratori AstraZeneca, fabricant de la vacuna de la Universitat d'Oxford, ha anunciat aquest divendres retards en la producció a gran escala de les noves dosis del fàrmac. Així ho ha comunicat la companyia a la Comissió Europea, segons ha informat Financial Times.L'anunci del retard arriba tot just el dia que els representants dels estats membres del club europeu s'hagin reunit per estudiar noves mesures conjuntes per frenar l'escalada de contagis arreu del continent. La Comissió Europea ha exigit al laboratori que lliuri "com més ràpid millor" les dosis acordades.La farmacèutica ha assegurat que els terminis de lliurament es mantindran, però amb uns "volums inicials" que podrien ser "menors del que es preveia originalment", un contratemps que atribueix a la "reducció dels rendiments en un centre de fabricació" que subministra dosis de la vacuna a Europa.El retard d'AstraZeneca se sumarà a la reducció en la distribució del nombre de vials de la vacuna de Pfizer, l'altra que està aprovada que tot just fa una setmana va anunciar que reduiria el volum d'enviaments per treballs a les seves fàbriques per augmentar la capacitat de producció de vacunes.

