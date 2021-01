El fort vent deixa una dona ferida a Barcelona i danys materials arreu del país

El temporal de vent, tempesta i calamarsa ha deixat destrosses materials i una dona ferida en el que va de dia i ha obligat la Generalitat a activar l'alerta del pla Ventcat. L'incident més greu ha estat la caiguda de tres palmeres a Barcelona, una de les quals ha ferit de forma lleu una noia jove dins d'un vehicle, prop de la plaça Pius XII, davant la facultat de Dret de la UB.A la resta del territori les principals conseqüències del temporal han estat danys materials. A Cervera (Segarra) la torbonada de primera hora del matí ha provocat importants desperfectes en empreses, on en una nau del polígon ha caigut una paret. També s'han vist afectats alguns habitatges, han caigut arbres i mobiliari urbà que ha quedat perjudicat.La mobilitat de la circulació s'ha vist afectada i la Policia Local, els Serveis Municipals de la Paeria i els Bombers han treballat per garantir el restabliment de la normalitat. A Tàrrega (Urgell) es té constància també que el fort vent s'ha emportat part d'una façana d'una empresa del polígon de la Canaleta.D'altra banda, a Concabella (Segarra), els Bombers han fet el sanejament d'un cobert esfondrat pel temporal, i al Polígon Industrial Pla de Rigat de Vilanova del Camí (Anoia) han retirat un arbre caigut al damunt d'un camió aparcat.Altres intervencions han estat la retirada d'una alzina centenària tombada a Àger (Noguera) i la retirada dels vidres d'un aparador d'una botiga a Sabadell, a la carretera de Terrassa (Vallès Occidental). De fet, a Sabadell el vent també ha trencat els pals i ha fet volar les banderes de la ciutat i d'Espanya . També al Vallès Occidental, un arbre ha caigut just davant de la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a Terrassa.Els Bombers han atès fins a les cinc de la tarda 614 avisos, dels quals 302 corresponien a la regió metropolitana nord i 79 a la regió metropolitana sud. Pel que fa a les trucades al 112, fins a les 15 hores se n'han rebut 581, la majoria des del Vallès Occidental (206), Barcelonès (158) i Maresme (65). Per municipis destaquen Barcelona (118), Sabadell (78), Mataró (36) i Terrassa (36).Les fortes ratxes de vent s'han notat arreu del país durant les darreres hores, fins i tot superant els 100 quilòmetres per hora en alguns punts del territori, com ara Montsec d'Ares, al Pallars Jussà, on s'han assolit els 117 km/h; o Cervera (Segarra) i Alguaire (Segrià), on s'ha arribat als 107,6 km/h.També s'han registrat valors elevats a Ulldemolins, al Priorat (106,9 km/h); Ulldeter, al Ripollès (104,8 km/h); el Perelló, al Baix Ebre (103) o Muntanyola, a Osona, on s'han assolit ratxes de vent de 100 quilòmetres per hora.

