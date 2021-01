Un jutge insta a la Generalitat Valenciana a vacunar els sanitaris de la privada igual que els de la pública

El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 3 d'Alacant ha requerit a la Conselleria de Sanitat perquè vacuni contra la Covid-19 als metges de la sanitat privada a la província en igualtat de condicions i temps que els de la pública.En aquest sentit, ordena a l'administració que desfaci qualsevol obstacle que dificulti la vacunació de tot el personal mèdic que exerceix al País Valencià, sigui quin sigui el seu vincle, i que vacuni als treballadors sanitaris que treballen a la privada "sense dilació, discriminació o demora" respecte dels altres.El magistrat atén la urgència de la petició atès que el procés de vacunació es va iniciar fa un mes sense que el segon grup en l'ordre de prelació de la vacuna -sanitaris de primera línia- i, en concret, els de la privada, hagin accedit a la vacuna."Gairebé un mes de demora en un àmbit sanitari on el nombre de contagis ha crescut exponencialment", assenyala, i afegeix que l'administració no pot "abandonar" ni "deixar a la seva sort" el personal de la privada.Segons el parer del jutge, amb aquesta decisió, "l'interès públic no només no es veu perjudicat sinó que es veu reforçat en la mesura que la funció de qualsevol metge situat 'en primera línia' (sigui públic o privat) és la de salvar vides alienes, i això passa necessàriament per tenir cura de la mateixa salut i vida dels que han de salvar la d'altres".El jutge sosté que, si no es vacunen per igual i no reben el mateix tracte, seria una "vulneració flagrant" del principi d'igualtat, amb derivacions a altres de gran importància com el dret a la salut o la vida, "a més de la mateixa responsabilitat personal i fins i tot penal en què puguin haver incorregut els que hagin donat lloc a aquesta situació", sentència.