La calculadora que et diu quan et tocarà vacunar-te: consulta-ho aquí

Calculadora del Turno de Vacunación en España

És impossible saber quan ens tocarà vacunar-nos amb exactitud, però l'eina Omni Calculator intenta tenir en compte diverses variables per fer un pronòstic de quan rebrà el vaccí cada persona, en funció de la seva situació. L'ordre marcat per Sanitat , l'edat, el lloc de residència, l'estat de salut o la feina són alguns dels factors que determinen la data de vacunació d'una persona. Així, omplint un breu formulari, tothom pot tenir una idea de quant temps li falta per rebre el vaccí.Sobre el pla de vacunació, la calculadora deixa que els usuaris seleccionin diversos possibles escenaris: la projecció del govern espanyol, el ritme actual de dosis o fins i tot permet introduir-hi una xifra hipotètica manualment.

