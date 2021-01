VÍDEO Indignació per una festa sense mascaretes ni mesures de seguretat en una discoteca de Madrid

Hola @TeatroBarcelo , estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios. Vosotros a lo vuestro :) pic.twitter.com/uwpaoCwEO7 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 21, 2021

En plena tercera onada i sent el dia amb més contagis a Madrid, la ciutat va celebrar dijous a la nit festes a diversos locals de la ciutat. Les imatges del Teatre Barceló, una discoteca del barri de Malasaña, han corregut per les xarxes socials ràpidament, on es pot apreciar a una gran quantitat de persones sense mascaretes i sense distàncies de seguretat.El dijous va ser el dia amb més contagis a Madrid, amb 7.274 nous casos positius i 63 morts per Covid-19, segons van informar les autoritats madrilenyes. Com a conseqüència, les xarxes socials s'han emplenat de crítiques per la irresponsabilitat del local i dels assistents.La discoteca a assegurat a Europa Press que es va tractar d'un "fet puntual que va tenir lloc en un moment concret, coincidint amb el tancament de l'activitat del local". Així també, han emès un comunicat demanant perdó a la població, als sanitaris i al sector de l'oci i espectacles que hagin pogut veure's afectats per les imatges difoses.

