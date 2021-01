Cinc vins blancs barats que trobes al supermercat i valen molt la pena

Paraules com confinament, restriccions, toc de queda, UCI, corba, l'Rt, vacuna, indicadors, bombolla, grup, risc de rebrot, PCR, antígens... han estat massa protagonistes el 2020.



Fa setmanes que l'economia es va apagant com si fos una brasa i, passades les festes, la "pujada" de gener es nota.



És per això que volem reocomanar-vos uns vins aptes per a totes les butxaques -no passen de 6 €- i que trobareu fàcilment al supermercat. Esperem que la tria us agradi! La realitat és que el què ens ha tocat viure des del passat mes de març sona com un Mantra.Paraules com confinament, restriccions, toc de queda, UCI, corba, l'Rt, vacuna, indicadors, bombolla, grup, risc de rebrot, PCR, antígens... han estat massa protagonistes el 2020.Fa setmanes que l'economia es va apagant com si fos una brasa i, passades les festes, la "pujada" de gener es nota.És per això que volem reocomanar-vos uns vins aptes per a totes les butxaques -no passen de 6 €- i que trobareu fàcilment al supermercat. Esperem que la tria us agradi!

Pansa blanca i Alella van sempre lligats de la mà. Un dels cellers més representatius de la zona era Marques d'Alella. Aquest celler més tard va ser comprat per Ramon Raventós i es va rebatejar amb el nom de Raventós d'Alella. A finals del 2018, el celler que pertanyia al grup Gleva Estates es fusionava amb Codorniu Raventós. El Sepo és un vi divertit i, sobretot, representatiu de la zona d'origen d'on prové, Alella.Aquesta pansa blanca pertany al grup de vins que valen més del que costen. És ideal per acompanyar aperitius però, sobretot, per passar una bona estona.Si us dic Celler Ronadelles estic segur que molts de vosaltres no identifiqueu aquest nom amb els vins que a l'etiqueta porten un Cap de Ruc. Estem davant d'un dels vins icona de casa nostra que podem trobar en més d'una gran superfície. Tot i que tots els seus vins són valors segurs -que més d'un compromís d'última hora us salvaran-, us volem parlar del seu vi blanc, una garnatxa blanca de la Terra Alta.El Cap de Ruc blanc, aromàticament, es pot definir com "una garnatxa blanca del mediterrani de llibre". Fruites blanques i flors en nas i un pas de boca fresc.Costers del Segre segur que l'identifiqueu amb la província de Lleida, però probablement no amb la seva capital. Us presentem l'únic celler que està situat dins de la ciutat de Lleida, Celler de Sanui (abans celler Torres de Sanui). Amb vinya plantada des de l'any 2000 és el darrer projecte en aterrar a la zona de la Catalunya interior.Francisco Melendres va recuperar un projecte que avui compta amb un dels enòlegs que coneix millor el terreny, en Pere Escudé, amb una dilatada carrera a grans cellers catalans. El Petit Sanui Blanc és un vi que pertany a la família dels vins blancs frescos i aromàtics.Hi trobareu notes de diverses fruites i també herbes aromàtiques típiques del paisatge on creixen les vinyes; romaní i farigola.El camí es demostra collita rere collita, com ho fan al celler Ramon Roqueta. Una de les famílies més importants del món del vi a casa nostra n'és la propietària. Elabora, a banda del seu projecte més important a la DO Pla de Bages (Abadal), vins sota els paraigües de la DO Catalunya.En aquest cas us recomanem un vi de la varietat chardonnay. Dins de la gamma de vins que porten per nom Ramon Roqueta (actual propietari dels diferents projectes del grup) és un vi amb una gran relació preu i qualitat. Notes de poma golden, pera llimonera i nectarina són precursores d'un pas de boca refrescant i saborós.Al cor del Penedès, sobre terres argiloses, trobem les vinyes del celler Emendis. Els inicis de la seva finca es remunten fins al 1186. De la seva gamma de vins avui en destaquem el Cabró, un vi que va néixer per destacar, òbviament, amb un caràcter gamberro. Una bona eina de màrqueting -quan algú et diu així, Cabró, és que et coneix i és un bon amic-.Ens trobem davant d'un vi despreocupat i juvenil, amb les notes típiques de la varietat xarel·lo com el fonoll i també amb tocs cítrics. És afruitat i amb un pas de boca lleuger i llaminer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor